Domenica il settore ospiti del "Salmeri" chiuso al pubblico. Vietata la vendita dei biglietti ai catanesi 27 Novembre 2025 Brevi In vista della gara Milazzo – Paternò in programma domenica 30 novembre, alle 14.30, allo stadio "Marco Salmeri", la Questura di Messina ha comunicato che su disposizione del Prefetto è stato vietato l'acquisto dei biglietti ai residenti della Provincia di Catania. Il settore ospiti dello stadio "Salmeri" resterà chiuso al pubblico. La vendita dei biglietti avverrà previa identificazione degli acquirenti. La Questura ha invitato il sindaco di Paternò a dare la massima diffusione affinché tifosi e simpatizzanti del Paternò Calcio evitino di recarsi a Milazzo, rispettando la direttiva della Prefettura messinese