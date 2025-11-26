Nino Romano Milazzo – Futura Volley Santa Teresa 3-2 Parziali: 25-22, 26-28, 25-14, 23-25. 15-10.

La squadra di pallavolo milazzese Nino Romano si è imposta per 3-2 su Futura Volley Santa Teresa al termine di una gara vibrante, combattuta e ricca di colpi di scena. Una vittoria meritata, voluta e che, addirittura, lascia spazio anche a qualche rammarico.



Fin dall’inizio della partita i ritmi sono stati altissimi, con scambi prolungati e spettacolari. Come previsto, i due allenatori hanno saputo sfruttare i dati raccolti durante le due amichevoli pre stagionali ed hanno preparato un quadro tattico ineccepibile che ha reso di un altro livello questo scontro.

SET 1. Entrambe le squadre partono subito forte e gli scambi si allungano sempre a causa delle grandi difese che le due retroguardie riescono a mettere in piedi. La Romano, si affida alla verve di Alice Maccotta, presentatasi in grande spolvero. Nelle file della Futura Volley, la regista Mangano si affida soprattutto alla Lupica che da posto 4 risulta l’attaccante più determinata e determinante tra le sue compagne. A metà parziale le mamertine si portano avanti di 5 punti (15-10) e, tra alti e bassi, mantengono la testa avanti fino alla fine, conquistandolo con il risultato di 25-22.

SET 2. Alla ripresa della disputa, si assiste ancora ad un sostanziale equilibrio, da dove emergono le individualità ancora una volta di Alice Maccotta (MVP del match) e di Alice Impellizzeri da parte milazzese e di una Iacona che appare in ripresa dopo un primo set pieno di difficoltà ed errori tra le santateresine. È ancora a metà strada che avviene lo strappo e questa volta sono le ospiti a portarsi avanti di 5 punti (12-17). Molti si illudono che sia l’allungo necessario ma questa non è partita per deboli di cuore. Le ragazze di mr. Maccotta, raccolgono le idee e cominciano nuovamente a macinare gioco e a mettere pressione in ogni fondamentale alle avversarie. Proprio alla fine avviene l’aggancio (22-22) e cominciano anche i primi rimpianti delle RomaNine. Sul 24-23 arriva il primo match ball annullato dalla Iacono, ed anche il secondo viene cancellato dalla forte banda ospite. Arriva anche il terzo match ball ma un servizio fuori lo cancella ancora prima di poterlo giocare. Dopo tutto questo spreco, alla prima occasione, la Futura Volley non sbaglia e conquista il set che vale il pareggio (26-28)



SET 3. Dopo aver perso tante occasioni per portarsi sul 2-0, è lecito pensare che le RomaNine possano subire un contraccolpo emotivo mentre le ragazze di mr. Prestipino sono in piena trance agonistica. La Romano scende in campo ancora più arrabbiata e non lascia scampo alle avversarie. Dominano il set dall’inizio alla fine ed alla fine lo chiudono con un perentorio 25-14.



SET 4. Lupica & co. si risvegliano subito dal torpore e, nuovamente, aggrediscono la partita. La Romano ribatte colpo su colpo grazie ad una Cuzzocrea onnipresente in difesa e una fase di attacco magistralmente gestita dalla Fleres che mette in condizione tutte le sue attaccanti di fare male nella

metà campo avversa. Le rossoblù mantengono un piccolo vantaggio per quasi tutto il parziale e sul 21-18 è lecito pensare che la conclusione è vicina ma oggi, niente è più lontano da quello che si pensa essere scontato. Con una serie di errori, le padrone di casa permettono l’aggancio delle avversarie (21-21) e

poi, sul 23 pari un incredibile errore di valutazione di Alice Maccotta (fin qui impeccabile) apre la strada alla conquista del parziale da parte della Futura Volley (23-25)



SET 5. Arriva l’epilogo più scontato per questo tipo di match. La Futura parte subito forte e si porta sul 2-4 ma il vantaggio è minimo per poter preoccupare questa Romano. In battuta arriva la Puglisi che inanella una serie di servizi pungenti ed accompagna le sue compagne sul 7-4. Da questo momento le mamertine

non regalano più nulla e, dopo l’errore della Lupica (la migliore tra le sue), festeggiano la vittoria (15-10).



Con questa vittoria e grazie anche alla vittoria, sempre al tie break, conquistata a domicilio dal Messina Volley contro la New Amando Volley, la Nino Romano si erge al primo posto solitario della classifica e rimane l’unica squadra ancora imbattuta in questo campionato, una soddisfazione che questa squadra merita per quello che hanno espresso in questo primo scorcio di campionato. A fine gara una raggiante Alice Maccotta gira i complimenti ricevuti quale MVP del match, alla squadra: “Mai come oggi questa vittoria è frutto del gruppo. Ognuna di noi ha fatto quella che doveva fare, nei momenti giusti. Il primo posto dev’essere una pinta d’orgoglio per fare ancora qualcosa in più”.



Mr. Maccotta non nasconde la sua soddisfazione: “Le ragazze hanno giocato per come dovevano giocare. Da un certo momento, non c’è stato più bisogno che io dicessi nulla perché sapevano correggersi da sole e sapevano trovare le soluzioni a quello che stava accadendo. Abbiamo un po’ di rammarico perché potevamo fare bottino pieno ma non si possono concedere 8 errori in battute come nel secondo set”. Sul primato in classifica taglia corto “La soddisfazione più grande è

aver visto giocare la squadra come vorrei giocasse sempre”



NINO ROMANO – Fleres S. 8, Bertè 15, Pino 3, Impellizzeri 12,

De Luca 4, Puglisi 16, Maccotta 21, Cicero ne, Fleres F. ne, Cuzzucrea (L) 0,

Rispoli ne, Musicò 0, Prizzi ne, Cucinotta (L) ne.



FUTURA VOLLEY – Polozhevets 11, Mangano 2, Iacona 19, Ciccarello

0, Lupica 19, Manservisi 3, Zeffirio ne, Cosentino (L) 0, Billa (L) 0, Camelia 6,

Cannata 12, Marzo ne, Garufi ne, Moschella 0.



Durata Set: 28’ 34’ 25’ 29’ 17’. Errori: 35 – 28; Ace: 5 – 1. Muri: 3 – 6



