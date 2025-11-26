Impallomeni, gli alunni realizzano il corto “Se domani non torno” Coordinati dal prof Fugazzotto 26 Novembre 2025 Cronaca In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, il 25 novembre scorso, è stato proiettato nell’auditorium dell’Istituto d’Istruzione G.B. Impallomeni di Milazzo il cortometraggio “Se domani non torno”, interamente realizzato dagli studenti dei licei e coordinato dal professor Dario Fugazzotto. Il progetto, totalmente autoprodotto e autofinanziato, rappresenta un esempio significativo di impegno civile, coraggio delle istituzioni e creatività giovanile. Il corto, diffuso anche su tutte le piattaforme social dell’istituto, è stato girato in numerose location tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, grazie anche alla disponibilità di molte attività e realtà locali che hanno messo a disposizione i propri spazi per le riprese. Importante anche la partecipazione, anch’essa a titolo gratuito, di Roberto Pedicini, celebre doppiatore italiano e voce ufficiale di Kevin Spacey, che ha scelto di sostenere il progetto con il proprio contributo artistico. La dirigente scolastica, Francesca Currò, ha sostenuto con decisione e coraggio un progetto di tale portata, riconoscendo alla scuola il ruolo fondamentale di educare alla consapevolezza e al rispetto. «Sono profondamente fiera dei nostri studenti, che con impegno, sensibilità e grande maturità hanno dato vita a un lavoro di straordinaria qualità – ha detto la dirigente – “Se domani non torno” affronta una tematica fondamentale, e lo fa con una consapevolezza che dimostra quanto la scuola possa essere un luogo in cui nascono cultura, responsabilità e rispetto. Questo progetto è la testimonianza più bella della forza della nostra comunità scolastica, della creatività dei ragazzi e del lavoro condiviso che ogni giorno ci rende orgogliosi del nostro istituto». La proiezione del cortometraggio è stata accolta con grande partecipazione dalla comunità scolastica, trasformandosi in un momento collettivo di riflessione, responsabilità e impegno contro ogni forma di violenza di genere. Il corto è stato pubblicato sui Social della scuola. GUARDALO ANCHE QUI: View this post on Instagram Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.305 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT