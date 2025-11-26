In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulla donna, il 25 novembre scorso, è stato proiettato nell’auditorium dell’Istituto d’Istruzione G.B. Impallomeni di Milazzo il cortometraggio “Se domani non torno”, interamente realizzato dagli studenti dei licei e coordinato dal professor Dario Fugazzotto.

Il progetto, totalmente autoprodotto e autofinanziato, rappresenta un esempio significativo di impegno civile, coraggio delle istituzioni e creatività giovanile.

Il corto, diffuso anche su tutte le piattaforme social dell’istituto, è stato girato in numerose location tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, grazie anche alla disponibilità di molte attività e realtà locali che hanno messo a disposizione i propri spazi per le riprese. Importante anche la partecipazione, anch’essa a titolo gratuito, di Roberto Pedicini, celebre doppiatore italiano e voce ufficiale di Kevin Spacey, che ha scelto di sostenere il progetto con il proprio contributo artistico.

La dirigente scolastica, Francesca Currò, ha sostenuto con decisione e coraggio un progetto di tale portata, riconoscendo alla scuola il ruolo fondamentale di educare alla consapevolezza e al rispetto.

«Sono profondamente fiera dei nostri studenti, che con impegno, sensibilità e grande maturità hanno dato vita a un lavoro di straordinaria qualità – ha detto la dirigente – “Se domani non torno” affronta una tematica fondamentale, e lo fa con una consapevolezza che dimostra quanto la scuola possa essere un luogo in cui nascono cultura, responsabilità e rispetto. Questo progetto è la testimonianza più bella della forza della nostra comunità scolastica, della creatività dei ragazzi e del lavoro condiviso che ogni giorno ci rende orgogliosi del nostro istituto».

La proiezione del cortometraggio è stata accolta con grande partecipazione dalla comunità scolastica, trasformandosi in un momento collettivo di riflessione, responsabilità e impegno contro ogni forma di violenza di genere.

Il corto è stato pubblicato sui Social della scuola. GUARDALO ANCHE QUI:

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin