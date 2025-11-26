«Dopo mesi di confronto serrato con alcuni partiti – annuncia Peppe Falliti – il mio gruppo di cittadini che da sempre si occupa di difesa dell’Ambiente, del Territorio, della Salute, della Cultura, ha rotto gli indugi ed ha deciso di uscire dalla logica partitica ed abbiamo fatto una scelta di coraggio».

E’ in programma oggi, alle 19, al Lido La Fenice di Milazzo la presentazione della candidatura a sindaco per le amministrative del 2026 del medico milazzese Peppe Falliti.

Il direttore del laboratorio all’ospedale Papardo di Messina, figura storica dell’ambientalismo locale, ha rotto con la coalizione “Si – Siamo Insieme” e si candida con il partito Controcorrente. Alla presentazione sarà presente onorevole Ismaele La Vardera, con il consigliere Damiano Maisano che lo rappresenta in città.

