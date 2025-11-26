Basket, l’Under 17 Eccellenza della Svincolati Milazzo vola in Bulgaria per l’Eybl 26 Novembre 2025 Sport Sta per iniziare l’avventura della Svincolati Academy Milazzo nella European Youth Basketball League, la massima competizione europea giovanile. L’Under 17 d’Eccellenza partirà giovedì alla volta di Sofia, in Bulgaria, dove dal 27 al 30 novembre si confronterà con le più importanti realtà cestistiche europee. La Svincolati ospiterà invece la tappa Eybl, categoria U17, a Milazzo dall’8 all’11 gennaio 2026. Coach Stefano Marisi sarà alla guida della compagine milazzese che disputerà il torneo in terra bulgara .Il roster è formato da: Andrea Pizzillo, Giole Cimino Tumminelli, Matteo Gravina, Marco Cardinali, Nicolas Costantino, Alessio Incammisa, Leonardo Giunta, Salvatore Alesci, Matteo Bianco, Mattia Italiano, Michelangelo Imbruglia, Mattia Colica. Il dirigente Simone Italiano sarà al seguito della squadra. Per la compagine milazzese è la seconda partecipazione consecutiva all’Eybl, torneo al quale parteciperà a Gennaio anche il gruppo Under 15. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 373 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT