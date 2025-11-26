La violenza di genere non è un problema che può essere affrontato solo nelle aule dei tribunali o nei centri antiviolenza: deve essere intercettato e disinnescato prima attraverso la conoscenza.

È con questa ferma convinzione che l’ITT “Ettore Majorana” di Milazzo, nell’intento di lanciare azioni di sensibilizzazione su una tematica di forte impatto, ha organizzato per venerdì 28 novembre, alle 10.30, il seminario “Violenza e narcisismo: riconoscere per prevenire“.

All’evento, che si terrà in Aula Magna, parteciperanno le classi quarte e quinte.

L’iniziativa si configura come azione educativa radicale, volta a dotare gli studenti di chiavi di lettura fondamentali per decifrare il fenomeno, con un focus sul legame tra violenza e narcisismo patologico. Il seminario, patrocinato dall’Università degli Studi di Messina, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e dal Comune di Milazzo, è il risultato di una sinergia istituzionale che mira a potenziare la consapevolezza degli studenti sulla gravità della violenza di genere e sull’importanza di riconoscere i tratti del narcisismo patologico, spesso motore di dinamiche manipolatorie e abusive.

Testimoniando l’impegno trasversale sull’argomento, interverranno l’onorevole senatrice

Carmela Bucalo, membro della Commissione Istruzione al Senato, Giovanna Spatari, Magnifica Rettrice dell’Università di Messina, Vincenza Zarcone, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Giuseppa Filippello, delegata rettorale alla transizione scuola-Università dell’Università di Messina, Ivana Bonaccorsi, delegata Orientamento del Dipartimento Chibiofaram dell’Università di Messina, Natascia Fazzeri, assessore ai Servizi sociali del Comune di Milazzo, Carmela Mento, docente di psicologia clinica all’Università di Messina, Simona Milio, docente LSE-LUISS e consulente Commissione Europea e Shara Pirrotti, autrice del libro “Guariti per amare”.

A moderare l’incontro Bruno Lorenzo Castrovinci, dirigente scolastico dell’istituto “Ettore

Majorana”.

Il seminario rappresenta un modello di come l’Istituzione scolastica, in collaborazione con il mondo accademico e le cariche politiche, possa trasformarsi nel più efficace presidio di prevenzione e cambiamento sociale. Riconoscere significa prevenire. Gli studenti, con il loro impegno, porteranno le nuove consapevolezze nelle proprie vite e nella comunità.

