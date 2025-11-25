LETTERA. Quando la collaborazione diventa realtà: a Milazzo tutte le associazioni sportive assieme. Ci sono idee che, sulla carta, sembrano irrealizzabili. Soprattutto quando a dividerle da un sogno realizzato ci sono anni di rivalità, vecchie incomprensioni e una tradizione di frammentazione tra le società sportive. Eppure, a Milazzo, qualcosa è cambiato. E il cambiamento porta un nome preciso, collaborazione.

Dalla sinergia tra il Movimento Sportivi Milazzesi e la società sportiva ASD Svincolati Milazzo è nata l’iniziativa “Tutte le associazioni sportive assieme”, un progetto che fino a qualche tempo fa sarebbe apparso impensabile. Perché riunire realtà diverse, ciascuna con la propria identità, i propri obiettivi e talvolta le proprie criticità, non è mai semplice. Ma quando il terreno è fertile e la volontà è autentica, persino un seme minuscolo può attecchire.

Negli anni scorsi parlavamo proprio di questo, piantare un seme. Un seme di cultura sportiva condivisa, di sostegno reciproco, di rete. Allora molti guardavano a quell’idea come a un’utopia gentile, bella da pronunciare ma difficile da realizzare. Oggi, invece, possiamo dire che quel seme ha germogliato. E non solo, ha iniziato a dare frutti visibili.

Le immagini raccolte in occasione dell’iniziativa lo dimostrano chiaramente. Non sono solo foto!! Società diverse che si ritrovano, si sostengono, partecipano insieme. Un passo avanti che non appartiene a una singola disciplina, ma che può contaminare positivamente tutte le realtà del territorio.

Ciò che fino a ieri era un auspicio, oggi è un metodo. E questo metodo racconta una Milazzo sportiva più matura, più unita, più consapevole del valore del lavoro di squadra.

Gianluca Venuti, presidente Movimento Sportivi Milazzesi

