Totò Schillaci, a S Lucia del Mela la presentazione del libro "Solo io posso scrivere di te" 24 Novembre 2025 Nei Dintorni SANTA LUCIA DEL MELA. Verrà presentato venerdì 28 novembre, alle 18, in piazza Milite Ignoto a Santa Lucia del Mela il libro "Solo io posso scrivere di te" di Jessica Schillaci, figlia del campione di calcio siciliano Totò Schillaci, recentemente scomparso. Prima della presentazione dell'evento organizzato dal JCLUB Gaetano Scirea Santa Lucia del Mela, è previsto un momento speciale per ricordare Totò: grande uomo, grande campione e soprattutto un caro amico del nostro club. Totò, infatti, più volte è stato ospite del club presieduta da Benedetto Merulla.