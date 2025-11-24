Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro “Promozione della cultura scientifica – Il ruolo del dipartimento Chibiofaram attraverso i progetti POT e PLS”, promosso dall’Università di Messina nella galleria del Parco Corolla. All’incontro, che rientra nelle attività del POT “Orientare e orientarsi tra le Scienze del Farmaco” e dei Piani Lauree Scientifiche (PLS) – Chimica, Biologia e Biotecnologie, Scienze Naturali e Ambientali e ha l’obiettivo di valorizzare le discipline STEM, rafforzare il dialogo tra scuole e università e far conoscere le molteplici opportunità formative e professionali offerte dai percorsi scientifici, sono intervenuti il sindaco Pippo Midili, la direttrice del dipartimento di Scienze Chiobiofaram, Nunzia Carla Spanò, il direttore del Parco Corolla, Santi Grillo, l’assessora Natascia Fazzeri e i dirigenti scolastici Stefania Scolaro e Lorenzo Castrovinci.

A presentare il progetto è stata la professoressa Ivana Bonaccorsi, delegata all’Orientamento del Dipartimento di scienze Chiobiofaram, parlando della promozione della cultura scientifica attraverso i progetti POT e PLS, come strumento sociale, inclusivo e di promozione del territorio.

Un evento organizzato per promuovere la cultura scientifica presso gli studenti; far conoscere i percorsi formativi del Dipartimento e i relativi sbocchi professionali; attivare un dialogo strutturato con scuole, famiglie e istituzioni; contribuire a contrastare il fenomeno dell’esodo giovanile attraverso una maggiore consapevolezza delle opportunità presenti nel territorio.

Le attività proseguiranno con incontri, seminari e giornate tematiche rivolte agli istituti scolastici della provincia.

