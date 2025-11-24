Svincolati Milazzo – Basket Corato 76 –74. Parziali 24-20 41-38 58-61. La Svincolati Milazzo batte anche Corato e conquista il quinto successo consecutivo al termine di una bella sfida in bilico sino alla fine.

Si parte con la formazione milazzese che recupera gli acciaccati, sempre out Giambò.

La tripla di Bolletta apre i giochi, i pugliesi rispondono, ma una realizzazione di Lalic vale il +4 dopo un minuto e trenta. Rimsa da una parte e Corral dall’altra piazzano due triple , nei minuti a seguire Corato dapprima accorcia e poi opera il sorpasso, 10-11 a metà frazione. Si accende Maiorana, una sua penetrazione ed una bomba da oltre l’arco lanciano Milazzo sul +4.

I ragazzi di coach Priulla provano a scappare, Lalic va a segno per il +6, Corato si riporta sotto, ma Marangon e Maiorana tengono avanti i mamertini. Corral e compagni non demordono ed è – 1 per gli ospiti, ma è ancora Maiorana a colpire con una nuova tripla per il +4 al termine del primo quarto, 24-20.

Malual in evidenza per il tentativo di allungo Svincolati, Paoletti risponde ma Rimsa rilancia i suoi sul +6. Mulevicius non ci sta e così Corato si porta sul – 2 a 4’55 dalla seconda sirena. Milazzo mette a segno cinque punti consecutivi con Costa e Malual, +7 , ma sul finire del periodo i canestri di Paoletti e Corral per il – 3 ospite al riposo lungo.

In apertura del terzo periodo botta e risposta Rimsa-Basile dalla distanza, i pugliesi ci credono e vanno sul – 1. La squadra di Coach Gattone con buona intensità e grazie alle realizzazioni di Basile e Dip mette il muso avanti, + 4.

Milazzo riattacca la spina e con le realizzazioni da oltre l’arco di Spada e Costa va sul +4. Capodevilla e Basile letali dalla distanza per il controsorpasso pugliese. Al giungere della penultima sirena il tabellone registra il punteggio di 58-61.

Ultima frazione, Corato va sul +5 dopo due minuti, mentre le bombe di Spada e Costa tengono la Svincolati sulla scia dei pugliesi. I padroni di casa spingono sull’acceleratore con Bolletta e Costa ma Manisi risponde prontamente. Il pubblico milazzese spinge i suoi e così una nuova tripla di Costa vale il sorpasso, +2 a 2’30 dalla sirena. La panchina ospite chiama timeout ed al rientro è parità 74-74. La palla scotta ma ad un minuto dalla fine è ancora Costa a realizzare per il +2 Milazzo. Corato spreca poi i possessi successivi e così a festeggiare, insieme ai propri tifosi, è la Svincolati Milazzo che si aggiudica il nuovo successo sul punteggio di 76-74.

Prima della gara il presidente Giambò ha consegnato una maglia celebrativa al capitano Luca Bolletta per le 100 presenze in casacca Svincolati.

Svincolati Milazzo: Maiorana 10 Malual 8 Costa 14 Spada 8 Aiello ne Bolletta 8 Lalic 9 Rimsa 14 Alioto ne Marangon 5 La Bua ne. All.Priulla /Vice All.Costantino / 2^Ass. Mammina

Basket Corato: Manisi 13 Cabodevilla 3 Dip 5 Basile 18 Corral 15 De Rossi 2 Mulevicius 5 Bavaro, Diaz, Capasso, Paoletti 13 All. Gattone

Arbitri: Filesi P. /Filesi M.

