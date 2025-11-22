“Una Marcia in più per Milazzo”, secondo comizio di De Luca. L’incontro con i cittadini domani alle 17 22 Novembre 2025 Cronaca Domani, domenica 23 novembre, alle 17, Cateno De Luca Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di Sud chiama Nord parlerà ai milazzesi. L’incontro pubblico “Una Marcia in più per Milazzo” è in programma in via Francesco Crispi accanto al monumento di Luigi Rizzo. Cateno De Luca già a fine ottobre ha incontrato i cittadini di Milazzo aprendo così la campagna elettorale con il suo primo comizio in piazza. Senza però svelare il nome del candidato. E nessuna delle ipotesi fatte fino a questo momento ha trovato riscontro. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 384 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT