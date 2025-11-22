Domani, domenica 23 novembre, alle 17, Cateno De Luca Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di Sud chiama Nord parlerà ai milazzesi.

L’incontro pubblico “Una Marcia in più per Milazzo” è in programma in via Francesco Crispi accanto al monumento di Luigi Rizzo.

Cateno De Luca già a fine ottobre ha incontrato i cittadini di Milazzo aprendo così la campagna elettorale con il suo primo comizio in piazza. Senza però svelare il nome del candidato. E nessuna delle ipotesi fatte fino a questo momento ha trovato riscontro.

