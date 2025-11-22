Il gusto del mar Mediterraneo e la magia dei vini in anfora delle Cantine Lipari. “Anfora & Mare” il nuovo evento dell‘Eolian Milazzo Hotel Ristorante è pronto a regalare un’esperienza che celebra la purezza e l’autenticità del mare che incontra la terra, dove ogni piatto diventa un viaggio e ogni calice racconta una storia.

L’appuntamento è per domenica 30 novembre, alle 13.

Un pranzo studiato nei minimi dettagli dallo chef Massimo Milano dove il profumo del mare si fonde con la dolcezza autunnale della zucca, il risotto unisce vongole e funghi in un abbraccio perfetto, mentre il pesce si veste d’eleganza accanto ai sapori dell’orto.

Ad accompagnare ogni creazione, una verticale di vini in anfora servita dai Sommelier FIS, per un percorso sensoriale che parla di territorio, tempo e passione.

