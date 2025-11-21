E’ in programma oggi, venerdì 21 novembre 2025, al Palazzetto dello Sport di Milazzo la chiusura della seconda edizione del Memorial Sportivo “Glaucus”. Evento organizzato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, guidata dal comandante Alessandro Sarro, e dedicato a Aurelio Visalli, il sottufficiale morto il 26 settembre 2020 durante un’azione di soccorso in mare.

L’appuntamento patrocinato dal Comune di Milazzo è in programma, alle 16, con la finalissima di pallavolo, che verrà disputata tra Corsari e Stella Maris, squadra dell’oratorio della parrocchia Santa Maria della Scala di Torregrotta.

Al termine la premiazione di tutte le squadra partecipante ai tornei andati avanti dal 10 novembre, coinvolgendo non solo il personale della Capitaneria di Porto di Milazzo, ma anche rappresentanti delle altre Forze di Polizia e Forze Armate del territorio, i servizi tecnico – nautici portuali (piloti, ormeggiatori, rimorchiatori) e la comunità parrocchiale di Torregrotta. In dieci giorni è stato disputato un Torneo di calcio e Tornei di pallavolo, padel, calcio balilla e tennis tavolo.

Il Memorial “Glaucus” vuole andare oltre l’aspetto agonistico delle competizioni sportive, ponendosi come simbolo di unità, aggregazione e condivisione. L’intento è quello di consolidare il legame tra le diverse componenti delle Forze dell’Ordine, il personale della Guardia Costiera e la cittadinanza, in nome dei valori che Aurelio Visalli ha saputo trasmettere attraverso il suo sacrificio: altruismo, coraggio e spirito di servizio.

Nel suo significato più profondo, il Memorial “Glaucus” è un ponte tra il mare e la terra. Un appuntamento che, anno dopo anno, intende mantenere viva la testimonianza di un uomo che ha fatto del mare la propria missione di vita.

Il Memorial Aurelio Visalli nasce per celebrare la memoria di un uomo che ha donato la sua vita al mare e agli altri, trasformandosi in simbolo eterno di coraggio, dedizione e amore per il proprio servizio. Non solo un’occasione di ricordo, ma anche di condivisione, di crescita e di testimonianza di ciò che Aurelio ha incarnato: il dono della vita per il mare e per gli altri.

IL NOME DEL MEMORIAL richiama Glauco, il pescatore della mitologia greca che, dopo aver conosciuto il richiamo del mare, si trasformò in divinità marina, custode dei naviganti e protettore delle acque. Proprio come Glauco, anche Aurelio ha legato indissolubilmente la sua esistenza al mare, diventando spirito custode e guida morale per chi oggi ne onora la memoria.

IL LOGO del memorial racchiude questa simbologia: in primo piano la figura stilizzata di un uomo dai tratti mitologici, a petto nudo, che rappresenta Glaucus-Aurelio. Sotto di lui scorrono le onde del mare, colorate di celeste e rosa, simbolo della vita e del sacrificio. Sulla sua spalla sinistra una farfalla, emblema della fragilità e al tempo stesso della rinascita dello spirito, mentre nela mano stringe un tritone, strumento del mare e della voce che richiama i marinai. Sullo sfondo si erge il Castello di Milazzo, segno identitaria della città, contraddistinto dal simbolo dello scarabeo.

Insieme, questi elementi intrecciano mito e realtà, tradizione e memoria, restituendo l’immagine di Aurelio Visalli come Glaucus Custos Maris, custode del mare e delle sue genti, che con il suo sacrificio ha lasciato un’eredità morale viva e incancellabile.

L’ingresso alla manifestazione di oggi è libero e la Capitaneria di Porto invita la cittadinanza a partecipare

