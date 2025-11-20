La giunta municipale ha approvato una delibera che dà mandato al sindaco Pippo Midiili di sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Asp di Messina per il recupero dell’ex ospedale civico di Vaccarella.

L’edificio, come è noto, versa in condizioni disastrose, ma potrà essere riqualificato e reso funzionale, grazie ad un finanziamento di 7 milioni di euro che l’Asp di Messina ha ottenuto nell’ambito delle risorse Pnrr.

La somma non è stata ancora assegnata, ma gli uffici dell’azienda sanitaria hanno varato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per riqualificare l’edificio e destinarlo a Direzione strategica dell’Asp di Messina e Centro polifunzionale per attività formative.

Prevista una foresteria per i familiari dei malati oncologici che si sottopongono a Barcellona alle cure.

L’intervento prevede il recupero dell’immobile principale, quello che accoglieva il civico ospedale di Milazzo e poi la realizzazione di un centro convegni, previa demolizione degli altri edifici complementari ricadenti nell’area retrostante sempre di proprietà dell’Asp.

Il Comune di Milazzo ha deciso di assicurare all’Asp un supporto tecnico-operativo attraverso il proprio personale del settore “Ambiente e Territorio” per la redazione degli atti progettuali finalizzati poi all’approvazione in variante allo strumento urbanistico.

Il protocollo che avrà la durata di 24 mesi non comporterà oneri per le parti.

