Domenica scorsa si è svolta la prima edizione della Nettuno Ocr Race a Gesso, organizzata dall’ASD OCRSHARKSCAMP, ormai punto di riferimento nella provincia di Messina con i campi di San Filippo (ME) e Milazzo. La gara, inizialmente prevista sui Colli San Rizzo e poi spostata in extremis a Gesso per la concomitanza con il Rally dello Stretto, è stata un successo, trasformando il borgo in un palcoscenico ideale per una competizione tecnica, spettacolare e impegnativa.

Oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia hanno preso parte alla manifestazione, e alla fine a primeggiare sono stati Francesco Paolino e Cristina De Salvo.

Un motivo di orgoglio speciale arriva dal campo di Milazzo OCRSHARKSCAMP, che in pochi mesi ha saputo preparare atleti di grande livello.

Nella gara standard, tra i grandi, hanno brillato Fagan e Casella, mentre nella gara Young sul podio sono saliti La Cava, Picciolo Mario e Andaloro, Torre e Costantino Adriana, portando in alto i colori del campo e dimostrando talento, passione e il grande lavoro fatto dai trainer. Molti altri atleti del campo hanno sfiorato il podio ma si sono contraddistinti per impegno, grinta e determinazione, confermando la qualità della preparazione e il grande entusiasmo dei ragazzi.



Un successo che conferma la NETTUNO OCR RACE come evento destinato a crescere, capace di unire sport, adrenalina e sano spirito di competizione, valorizzando sia i veterani delle OCR sia i giovani promettenti.

