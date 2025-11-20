Si terrà domani, venerdì 21 novembre, dalle 9 alle 13, nella Sala Consulta della Camera di Commercio di Messina, il convegno “La funzione degli Enti Bilaterali”, promosso da Sinet Formazione insieme a ConfimpreseItalia e EBIL, con il riconoscimento formativo da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina.

Un appuntamento di rilievo regionale che punta a fare chiarezza su uno dei pilastri meno conosciuti ma più strategici del sistema delle relazioni sindacali: gli Enti Bilaterali, organismi paritetici nati dal dialogo tra associazioni datoriali e sindacati per favorire servizi, tutela, sicurezza e welfare nel mondo del lavoro.

L’incontro si aprirà con i saluti delle principali autorità del territorio, a conferma dell’importanza del tema affrontato: Federico Basile, Sindaco di Messina e della Città Metropolitana, Ivo Blandina, Presidente della Camera di Commercio, Francesco Vito, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Maurizio Adamo, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

La presenza congiunta di figure istituzionali, del mondo professionale e delle categorie produttive rende il convegno un momento di confronto di particolare rilevanza per il tessuto economico siciliano.

I relatori: voci nazionali del sistema bilaterale

La giornata vedrà la partecipazione delle massime cariche nazionali delle organizzazioni promotrici: Guido D’Amico, Cavaliere del Lavoro e Presidente Nazionale di ConfimpreseItalia, Alfredo Mancini, Presidente di EBIL – Ente Bilaterale delle Imprese e dei Lavoratori, Marco Stronati, Direttore di Sinet Formazione

A moderare i lavori sarà Cettina Scaffidi, Presidente di Confimprese Messina, promotrice locale dell’iniziativa. Anticipando i tempi del confronto di certo D’Amico illustrerà storia, missione e futuro di ConfimpreseItalia, organizzazione presente nel CNEL che rappresenta oltre 80 mila imprese, professionisti e realtà del terzo settore, con 78 associazioni territoriali e 20 federazioni di categoria. Il Presidente – reduce dalla partecipazione all’Expo 2025 di Osaka, dove ha rappresentato il Made in Italy – offrirà una visione nazionale sul ruolo delle PMI nell’economia contemporanea.

Mancini approfondirà invece la funzione degli Enti Bilaterali, chiarendo natura, obblighi, vantaggi e strumenti a disposizione di imprese e lavoratori: welfare contrattuale, sicurezza, conciliazioni, certificazioni dei contratti e sostegni alla formazione. Stronati illustrerà infine l’evoluzione della formazione professionale e il ruolo di Sinet, realtà attiva dal 1999 nella consulenza aziendale e nell’aggiornamento delle competenze.

L’incontro è gratuito e valido per la formazione continua obbligatoria di: Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

I partecipanti otterranno 4 crediti formativi. È possibile registrarsi tramite il link indicato nella locandina ufficiale.

La dottoressa Cettina Scaffidi, evidenzia la necessità del parlare di Enti Bilaterali oggi. Questi introdotti nell’ordinamento dal Decreto Legislativo 276/2003 (Legge Biagi), gli Enti Bilaterali svolgono un ruolo chiave in settori come commercio, terziario, servizi, artigianato e turismo. Tra le principali funzioni: sostegni al reddito e welfare, formazione e aggiornamento professionale, sicurezza sul lavoro, servizi alle imprese, conciliazione e certificazione dei contratti. In un mercato del lavoro che cambia rapidamente, la loro funzione di supporto è sempre più centrale.

Il convegno messinese sarà un’occasione di confronto per il territorio

«Sarà un momento di confronto per il territorio», spiega la presidente Cettina Scaffidi, sottolineando come il convegno rappresenti una rara occasione di dialogo diretto con i vertici nazionali del sistema bilaterale.

