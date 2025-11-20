Parte dal Kiwanis Club Milazzo Città del Capo l’evento benefico “Tante voci un cuore”, il grande concerto gospel a cura della compagnia vocale Gospel Project, in programma domenica 7 dicembre, alle 18, al Teatro Trifiletti di Milazzo.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Fondazione Mediolanum in qualità di charity partner, nasce con l’obiettivo di sostenere il reparto di Pediatria dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo. L’intero ricavato derivante dalla vendita dei biglietti sarà destinato all’acquisto e all’allestimento di due nuove camere ospedaliere, intervento essenziale per migliorare il comfort e la qualità dell’assistenza ai piccoli pazienti del territorio.

A rafforzare ulteriormente il valore del progetto è il contributo di Fondazione Mediolanum, che si è impegnata a raddoppiare i primi 3.000 euro raccolti, amplificando così l’impatto solidale della comunità.

Il Kiwanis Club Milazzo Città del Capo esprime un sentito ringraziamento al sindaco Pippo Midili e al Comune di Milazzo, che hanno concesso il patrocinio comunale, riconoscendo l’alto valore sociale dell’iniziativa e sostenendone la realizzazione.

Il concerto “Tante voci un cuore” sarà un’occasione speciale per vivere una serata di musica ed emozioni, trasformando un momento culturale in un gesto concreto d’amore verso la comunità. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per contribuire, insieme, a un progetto che guarda al futuro dei bambini di Milazzo.

