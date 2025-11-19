E’ in programma per venerdì 21 novembre, alle 17, nella Sala Nirvana del Lantana Health Center in Via Nazionale 23 – Milazzo, il convegno legato al Premio “Simona Scibilia – Una Vita per lo Sport”, un evento pensato per valorizzare e raccontare l’impegno di 25 grandi protagonisti dello sport milazzese atleti di livello nazionale, tecnici e allenatori, giornalisti, organizzatori di eventi e promotori della cultura sportiva: un mosaico di esperienze diverse, unite dalla stessa passione e dallo stesso valore condiviso.

L’iniziativa è promossa dal professore Pippo Geraci, presidente del Premio, dal Lantana Health Center, rappresentato dal direttore Giovanni Mazzeo e dall’Associazione Ama Camminare in Sintonia Milazzo, presieduta da Luciana Di Geronimo.

Il convegno nasce dai racconti e dalle testimonianze dei premiati, mettendo in risalto i valori che lo sport trasmette ogni giorno: fratellanza, educazione, benessere fisico e psichico, crescita personale e comunitaria. Un momento di confronto che celebra lo sport come strumento di unione, salute e formazione per le nuove generazioni.



Il Premio “Simona Scibilia – Una Vita per lo Sport” rappresenta un omaggio a chi, con passione e dedizione, ha dato prestigio a Milazzo e al suo territorio promuovendo i valori più autentici dello sport.

Un momento di memoria, identità e futuro, nel segno di Simona Scibilia (prima presidente dell’Asd Ama Camminare in Sintonia) e di tutti coloro che hanno dedicato la propria vita allo sport e alla comunità.

