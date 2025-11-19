Venerdì il Premio “Simona Scibilia – Una Vita per lo Sport”. Le storie di 25 sportivi milazzesi 19 Novembre 2025 Sport E’ in programma per venerdì 21 novembre, alle 17, nella Sala Nirvana del Lantana Health Center in Via Nazionale 23 – Milazzo, il convegno legato al Premio “Simona Scibilia – Una Vita per lo Sport”, un evento pensato per valorizzare e raccontare l’impegno di 25 grandi protagonisti dello sport milazzese atleti di livello nazionale, tecnici e allenatori, giornalisti, organizzatori di eventi e promotori della cultura sportiva: un mosaico di esperienze diverse, unite dalla stessa passione e dallo stesso valore condiviso. L’iniziativa è promossa dal professore Pippo Geraci, presidente del Premio, dal Lantana Health Center, rappresentato dal direttore Giovanni Mazzeo e dall’Associazione Ama Camminare in Sintonia Milazzo, presieduta da Luciana Di Geronimo. Il convegno nasce dai racconti e dalle testimonianze dei premiati, mettendo in risalto i valori che lo sport trasmette ogni giorno: fratellanza, educazione, benessere fisico e psichico, crescita personale e comunitaria. Un momento di confronto che celebra lo sport come strumento di unione, salute e formazione per le nuove generazioni. Il Premio “Simona Scibilia – Una Vita per lo Sport” rappresenta un omaggio a chi, con passione e dedizione, ha dato prestigio a Milazzo e al suo territorio promuovendo i valori più autentici dello sport.Un momento di memoria, identità e futuro, nel segno di Simona Scibilia (prima presidente dell’Asd Ama Camminare in Sintonia) e di tutti coloro che hanno dedicato la propria vita allo sport e alla comunità. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 526 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT