Verrà presentato sabato 22 novembre a palazzo D’Amico, alle 18, il libro “A Mare si Gioca” di Tony Canto. All’evento organizzato dall’Associazione culturale milazzese “Città Invisibili” in collaborazione con la libreria Filoramo discuteranno con l’autore Alessio Pracanica, la presidente Maria Rotuletti e il musicista milazzese Fabio Sodano.

Nel 2015 una foto sconvolgente fa il giro del mondo: quella di Aylan, un bambino di quattro anni riverso a testa in giù sulla battigia e privo di vita, pantaloncini blu e maglietta rossa, un “migrante”.

Simbolo della tragedia di tanti bambini che, soli o insieme ai genitori, fuggono da miseria e guerre inseguendo il sogno di una vita dignitosa in una terra nuova, Tony Canto viene turbato da quell’immagine e cerca di capire come ridare vita a un bimbo che non c’è più, a tutti i bambini che non ci sono più, e così nasce la canzone A mare si gioca, una prosa in musica in cui viene messo in luce il paradosso straziante tra il mare, luogo di gioco e spensieratezza per i bambini, e la morte degli stessi tra le sue onde. Il brano è stato magnificamente interpretata da Nino Frassica e viene ospitato a Sanremo 2016, emozionando tutt’Italia.

Tony Canto decide di sviluppare la storia, la riprende in mano e la fa divenire un racconto per bambini e ragazzi, anzi, per tutti.

Questa è la storia di Jameel accompagnata dalle illustrazioni di Eva Christine Schenck

Tony Canto è musicista, cantautore, scrittore e produttore siciliano.

Sette i suoi album: “Il Visionario” (2007), “La strada” (2009), “Italiano Federale” (2011), “Moltiplicato” (2016), “Casa do canto” (2022), “Anima”. (2025).

Come autore e compositore lavora per Sugarmusic. Come produttore ha arrangiato molti album per diversi artisti. Ha composto colonne sonore per cinema e teatro. Ha successo in Brasile con i suoi dischi personali e in tournée. Nel 2019 pubblica il suo primo romanzo: “Il sognatore seriale”.

