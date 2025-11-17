SS Milazzo/Juniores, il derby è mamertino. Nuova Igea Virtus battuta 3-1 dal Milazzo al Salmeri 17 Novembre 2025 Sport Successo per la nostra squadra Juniores della SS Milazzo, che questo pomeriggio si è imposta nel derby giocato, per la prima volta dall’inizio del campionato, allo stadio Marco Salmeri contro la Nuova Igea Virtus. I mamertini hanno sbloccato il match valido per la sesta giornata con Moschella, andato a segno dopo quattordici minuti. Dopo il pari igeano arrivato alla mezz’ora, il Milazzo è tornato in vantaggio in pieno recupero grazie a D’Amico, che di testa ha corretto in rete un’ottima punizione calciata da Di Francesco. Nella ripresa il Milazzo ha mantenuto il vantaggio, chiudendo la sfida all’ottantesimo con il sigillo di Greco. Un successo che vale la terza vittoria di fila per i mamertini, ora a quota 12 in classifica. Il Milazzo riprenderà il proprio percorso la prossima settimana, facendo visita al Gela nel settimo turno. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 762 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT