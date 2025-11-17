Basket, Svincolati e Movimento Sportivi Milazzesi omaggiano I’ingresso a società sportive cittadine 17 Novembre 2025 Sport La Svincolati Milazzo con il supporto del Movimento Sportivi Milazzesi lancia l’iniziativa “Abbiamo la nostra città tatuata, tutti insieme al Palazzetto“. In occasione della gara di domenica 23 novembre, ore 18.30, valevole per il campionato di Serie B, che vedrà la Svincolati Milazzo ospitare il Basket Corato, la società ha deciso di omaggiare l’ingresso ai tesserati di tutte le società sportive della nostra città. Le società che aderiranno, alle quali sarà riservato un settore del Palazzetto, sono invitate a portare il proprio striscione da esporre sugli spalti ed indossare abbigliamento societario. Basta inviare una mail a svincolatiacademy@gmail.com con il numero totale degli accrediti richiesti per società, specificando i nominativi, entro le ore 12 di domenica 23 novembre Tutti i biglietti di ingresso verranno poi consegnati in busta direttamente in biglietteria al Pala Milone. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 790 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT