Nell’ambito di specifici controlli svolti nelle ore serali e notturne dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Milazzo unitamente al Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, sono state identificate 329 persone e 177 autovetture ed è stata altresì contestata una sanzione amministrativa per detenzione di cocaina per uso personale.

Ma non solo, sono stati sottoposti a verifica 3 locali adibiti a sale giochi e scommesse, due dei quali sanzionati amministrativamente – ai sensi della normativa del T.U.L.P.S. – per la violazione delle prescrizioni impartite con la licenza.

Ulteriori specifici controlli verranno svolti nelle prossime settimane.

Nell’ultima settimana sono stati intensificati dal Questore di Messina, Annino Gargano, i servizi di prevenzione che, unitamente a specifici controlli attuati da uffici specializzati della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, hanno consentito una movida sicura, in città e in provincia.

In particolare, i mirati servizi della Polizia di Stato hanno previsto la partecipazione di operatori in uniforme che, talvolta affiancati da unità in borghese, hanno garantito approfonditi controlli nei luoghi maggiormente frequentati da giovani e giovanissimi.

Sale scommesse, bar e diversi luoghi di aggregazione giovanile stati oggetto di specifiche verifiche finalizzate ad accertare il rispetto della normativa e le condizioni di sicurezza per gli avventori. Per un più approfondito controllo amministrativo, inoltre, in alcune occasioni è stata garantita la partecipazione di appositi equipaggi della “Polizia Amministrativa e Sociale” della Questura (Divisione P.A.S.I.).

