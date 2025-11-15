Stai già pensando ai regali di Natale? Da Mentuccia in via Umberto I, 138 a Milazzo, oltre a produrre, selezioniamo il meglio dei prodotti tipici e artigianali della nostra Isola. Dal 2017 trasformiamo e conserviamo i prodotti agricoli locali, utilizzando materie prime del territorio seguendone stagionalità e provenienza, per garantire la qualità e sostenibilità delle nostre conserve.

LE ANTICHE RICETTE. Utilizzando le antiche ricette di famiglia, tramandate da madre in figlia di generazione in generazione, conserviamo l’incanto dell’Isola per tutelare la nostra tradizione gastronomica e custodire la nostra storia familiare. Lavoriamo con metodo integralmente artigianale, senza aggiunta di conservanti o additivi chimici, per realizzare prodotti genuini e riconoscibili.

Non i soliti cesti dunque… doni che riempiranno tavola, dispensa e cuori. Marmellate e confetture, patè e pesti, sott’oli vegetali e ittici, spezie e aromi, sughi pronti, biscotti tipici Eoliani, vini, liquori e distillati, frutta secca e creme spalmabili, olio, miele, finissima cioccolateria Italiana, panettoni e paste, tante piccole e grandi idee regalo per le prossime festività in arrivo… con tantissime opzioni gluten e lactose free.

I CESTI. Realizziamo cesti aziendali e box gastronomiche personalizzate. Consegniamo gratuitamente a domicilio e spediamo in tutta Italia.

La nostra è una storia che parte da lontano e il vostro dono saprà raccontarla.

Contattaci o vieni a trovarci per scoprire tutti i nostri prodotti e le soluzioni per rendere unico e memorabile il tuo dono. Aperti anche la domenica

