Si chiude il sipario sul Grand Prix Regionale di corsa su strada sulla distanza dei dieci chiometri, circuito che anche quest’anno ha attraversato la Sicilia da un capo all’altro con 14 prove complessive, regalando emozioni, agonismo e spirito di appartenenza. Dalla zona orientale a quella occidentale, la corsa ha unito atleti, società e territori, confermandosi una delle manifestazioni più partecipate e sentite del panorama podistico isolano.

Sono stati tantissimi i protagonisti che hanno conquistato punti preziosi per il titolo di categoria.

Tra le donne spiccano la vittoria della milazzese Luciana Delia della Polisportiva Milazzo per la categoria SF45 e il secondo posto della Biagina Borromei che hanno permesso il raggiungimento di un buon piazzamento come squadra Polisportiva.

Il Grand Prix 10 km ha unito la comunità del running siciliano e messo in vetrina le bellezze dell’isola e l’impegno delle società organizzatrici compreso la nostra città, che ha organizzato la decima edizione, riscuotendo un numero di presenze importanti.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo Sport, Antonio Nicosia. «Le notizie di sport che fanno bene alla comunità e all’uomo nella sua espressione più vera, più naturale e più emozionale – ha detto – e nei giorni in cui abbiamo plaudito all’impresa di Nino Scaffidi che ha completato la maratona di New York, non possiamo non complimentarci con Luciana Delia e Biagina Borromei, oltre che con gli atleti della Polisportiva Milazzo che con sacrifici portano in giro per la Sicilia il nome di Milazzo».

