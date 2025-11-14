Domenico Merlino, diciannovenne di Barcellona Pozzo di Gotto e alunno l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo è diventato professore di ruolo in una scuola superiore del Veneto vincendo sorprendentemente il concorso. Un traguardo raggiunto grazie a un percorso scolastico fuori dal comune.

Merlino ha vinto le selezioni per la classe di concorso B016 (Laboratori di scienze e tecnologie informatiche), riservata ai docenti tecnico-pratici, ottenendo punteggi altissimi: 92 alla prova scritta e 96 all’orale, arrivando secondo tra i 15 vincitori della sua classe in tutta la regione.

Domenico ha cominciato la procedura di selezione quando aveva ancora 18 anni, e l’ha conclusa con successo tre mesi dopo averne compiuti 19. Un risultato reso possibile anche grazie al suo percorso scolastico accelerato: Merlino, infatti, si è diplomato in soli quattro anni (con la votazione di 100) presso l’istituto milazzese, indirizzo informatica, potendo così accedere al concorso con un anno d’anticipo rispetto ai suoi coetanei.

«Ho sempre sognato di diventare un insegnante, ma non mi aspettavo che ci sarei arrivato così presto – racconta Domenico – ma a 19 anni è una responsabilità enorme. Avrò molto da imparare dai miei nuovi colleghi».

