E’ stato presentato al Parco Corolla iI Consiglio Multidistrettuale del Leo Club Italia, che si svolgerà nella città mamertina da venerdì 14 a domenica 16 novembre.

All’incontro con la stampa erano presenti Francesco Smedile, presidente del Leo Club Milazzo, Domenico Levita, Immediato Past Presidente del Distretto 108 YB Sicilia, in rappresentanza del distretto, e Antonio Sottile, Leo Advisor del Lions Club Milazzo.

I presidente Francesco Smedile ha espresso grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto, sottolineando come Milazzo sia riuscita ad ospitare un evento di rilievo nazionale, solitamente riservato a grandi città come Palermo, Napoli o Roma.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di circa 150 giovani Leo provenienti da tutta Italia, che soggiorneranno presso l’Hotel San Michele.

Smedile ha inoltre rimarcato l’importanza dell’evento per la valorizzazione del territorio e per il coinvolgimento dei giovani nel servizio alla comunità, affermando che “per tre giorni, Milazzo potrà considerarsi la capitale d’Italia del mondo Leo”.

Nel suo intervento, Domenico Levita ha voluto ringraziare pubblicamente l’amministrazione comunale di Milazzo, definendola un partner fondamentale per la buona riuscita della manifestazione, grazie al supporto e alla collaborazione offerti.

Levita ha poi illustrato il significato del Consiglio Multidistrettuale, spiegando che l’appuntamento di novembre riveste un’importanza particolare poiché coincide con la Giornata Internazionale della Prevenzione del Diabete, tema che sarà centrale nel corso dell’intero weekend di lavori.

Programma del II Consiglio Multidistrettuale Leo Club Italia – Milazzo 2025

Venerdì 14 novembre. Apertura ufficiale della manifestazione con l’illuminazione in azzurro dei monumenti italiani per sensibilizzare sulla prevenzione del diabete. Accoglienza dei delegati e trasferimento alle Cantine Cambria di Furnari per una visita inaugurale.

Sabato 15 novembre. Avvio dei lavori dei Consigli dei Presidenti e Vicepresidenti Distrettuali presso Palazzo D’Amico. Attività turistiche per i soci, con un tour guidato che toccherà il Santuario di San Francesco, l’ex carcere femminile, l’Antiquarium, la Cittadella fortificata e il Mu.Ma. (Museo del Mare). Nel pomeriggio, corso di primo soccorso aperto ai partecipanti. In serata, Cena di Gala in stile “Gattopardo” a Villa Cuciti.

Domenica 16 novembre. Dalle 10 alle 13, in Piazza Duomo, i Leo saranno presenti insieme a medici professionisti per una campagna di screening gratuito per la prevenzione del diabete, offrendo anche consigli utili su corretti stili di vita. In chiusura, il Leo Advisor Antonio Sottile ha evidenziato l’importanza del Consiglio Multidistrettuale come momento di confronto e crescita, sottolineando “il valore dei giovani Leo, che mettono tempo ed energie al servizio della comunità e del sociale”

