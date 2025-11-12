«Dietro la sicurezza nei luoghi di lavoro ci sono persone, titolari e lavoratori, storie di famiglie, di impegno e di fiducia reciproca. Ogni procedura, ogni documento, ogni verifica non è solo un obbligo, ma un gesto che protegge chi ogni giorno costruisce, produce, crea valore».

Sono queste le parole dell’ingegnere Gabriele Pergolizzi, titolare dello Studio Pergolizzi, che continua a distinguersi come punto di riferimento per l’innovazione nella sicurezza sul lavoro. Dopo anni di esperienza maturata direttamente sui cantieri e negli uffici tecnici, lo Studio ha ottenuto la registrazione SIAE della propria piattaforma digitale “Cantieri Start & Smart”, un sistema intelligente che semplifica la gestione dei cantieri e porta la sicurezza a un nuovo livello.

La piattaforma, interamente sviluppata sotto la supervisione del team tecnico dello Studio, nasce con un obiettivo preciso: alleggerire il carico burocratico del Datore di Lavoro, fornendogli strumenti digitali intuitivi e conformi alla complessa normativa italiana. Allo stesso tempo, “Cantieri Start & Smart” supporta il Preposto di sito e chi analizza la documentazione dei subappaltatori, grazie anche all’integrazione con moduli di intelligenza artificiale che velocizzano le verifiche e migliorano la qualità del controllo.

«Ogni tassello è utile ad aiutare il Datore di Lavoro nella crescita sana della propria Impresa– spiega l’ingegnere Gabriele Pergolizzi, ideatore del sistema – il mio mantra è one touch, more solutions: un solo gesto per semplificare attività che, nel contesto normativo italiano, sono spesso complesse e frammentate.»

Il valore aggiunto di Cantieri Start & Smart risiede nel suo approccio concreto: è una piattaforma pensata da chi i cantieri li vive ogni giorno, sviluppata da un team che combina competenze normative, tecniche ed operative. Ogni funzione nasce dall’esperienza diretta maturata durante sopralluoghi “intelligenti” e attraverso procedure ‘office’ di qualità in linea con la norma UNI EN ISO 9001.

L’innovazione ha già attirato l’attenzione del settore: Studio Pergolizzi è stato invitato a presentare la piattaforma in occasione di AMBIENTE LAVORO, la più importante manifestazione italiana dedicata alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si tiene ogni anno a Bologna.

Con questa novità, Studio Pergolizzi si conferma non solo come realtà di riferimento nel campo della sicurezza nei cantieri, ma come partner strategico per tutte le imprese che vogliono digitalizzare i propri processi e rendere più sicura, efficiente e sostenibile la propria attività.

Le imprese e gli Studi interessati a conoscere da vicino Cantieri Start & Smart possono ottenere subito il programma gratuitamente direttamente sul sito ufficiale: https://www.studiopergolizzi.it/cantieri.php .

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER STUDIO PERGOLIZZI

