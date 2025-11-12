Si è spenta a 68 anni dopo una lunga malattia Angela Bianchetti, donna sempre in prima linea per la difesa della salute dei cittadini e dell’ambiente. È stata consigliere comunale di Pace del Mela e per oltre venti anni ha portato avanti infinite battaglie insieme a padre Peppe Trifirò, Peppe Maimone e associazioni e comitati della Valle del Mela. Quelle più significative sono state contro l’elettrodotto terna, l’inceneritore e contro la Raffineria di Milazzo.

In foto Angela Bianchetti con Caterina Rizzo e l’ambientalista Peppe Maimone

Determinata, coraggiosa, si è arrampicata su un traliccio, ha occupato consigli comunali e quello provinciale, è salita sul tetto del comune di Pace del Mela.

Le altre battaglie sono state rivolte alle fasce più deboli come i diversamente abili. L’ultima portata avanti insieme ad Antonella Di Natale è stata l’apertura della sala dì chemioterapia all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

