Con molta probabilità le lezioni all’istituto Leonardo Da Vinci riprenderanno venerdì 14 novembre. All’istituto superiore milazzese ieri, infatti, a causa di un incendio ad alcuni contenitori dei rifiuti che si trovavano nel corridoio del primo piano, sono state sospese le lezioni e vietato l’accesso agli studenti per consentire le operazioni di bonifica.

«Pensavamo di riprendere le lezioni domani, giovedì 13 novembre – spiega la preside Stefania Scolaro – invece non sarà possibile. Oltre la bonifica bisogna installare dei macchinari per la salubrità dell’aria per essere sicuri che non ci sia alcun problema dal punto di vista della salute per i ragazzi e per tutto il personale della scuola. Per consentire questa operazione riapriremo la scuola con molta probabilità venerdì. Le lezioni resteranno sospese anche domani».

Intanto la dirigente scolastica ha diramato una nota per ringraziare chi ha manifestato solidarietà a lei e alla scuola.

«A seguito del vile atto vandalico – scrive la dirigente – che ha colpito l’Itet “Leonardo da Vinci” nella giornata di ieri desidero esprimere più profonda gratitudine per le numerosissime manifestazioni di vicinanza e affetto ricevute. In un momento così delicato, ogni gesto di solidarietà ha rappresentato un segno tangibile di quanto l’Istituto rappresenti un importante riferimento educativo e culturale per l’intera comunità. Con riconoscenza e stima, nell’impossibilità di farlo singolarmente, rivolgo il mio ringraziamento, al Provveditore agli Studi di Messina Leon Zingales, per la tempestiva attenzione e la vicinanza istituzionale, al sindaco Pippo Midili, all’amministrazione comunale e ai consiglieri di Milazzo per la presenza , la vicinanza costante e il supporto concreto.

Ma anche alla Senatrice Bucalo da sempre vicina al mondo della scuola, al Responsabile provinciale e ai rappresentanti locali del M5S per la solidarietà espressa, alla Compagnia dei Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Milazzo, per il pronto intervento, la professionalità e la sensibilità dimostrata, alla Polizia di Stato per la vicinanza, al Direttivo della rete RE.Na, per il sostegno immediato e la condivisione dei valori educativi e civili, ai colleghi dirigenti della Provincia di Messina, a tutte le associazioni e le persone con cui l’Istituto collabora per iniziative culturali, sportive e di solidarietà, agli studenti, al personale docente e ATA, per la dignità, la forza e la coesione con cui hanno reagito dimostrando di essere e di sentire la scuola come una grande famiglia.

E alla cittadinanza tutta, che ha fatto sentire il proprio cuore battere all’unisono con quello dell’Itet.

«Ho accolto – conclude – con commozione ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo che hanno voluto dire: “Siamo con voi”. Queste espressioni di solidarietà sono la prova concreta che l’ITET “Leonardo da Vinci” è parte viva e amata del tessuto sociale e culturale del nostro territorio, un pilastro insostituibile per la comunità. Nel condannare ancora una volta il gesto ignobile ribadisco con forza che “La scuola è presidio di legalità, di crescita e di speranza. Nessun atto vile potrà scalfire la nostra determinazione a continuare a educare, formare e costruire il futuro”».

Intanto procedono le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo intervenuti insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento mamertino. I militari stanno visionando i filmati acquisiti e forniti in prevalenza dalla scuola. Si indaga anche per capire se ci sia un collegamento con l’incendio che ha distrutto il 31 ottobre scorso una tensostruttura dell’Istituto Guttuso. Collegamento che al momento sembra essere escluso.

