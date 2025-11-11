Secondo incendio all’interno di una scuola milazzese a distanza di una settimana. Stanotte, infatti, ignoti si sono introdotti all’interno dell’Istituto Da Vinci e hanno dato fuoco a due contenitori dei rifiuti che si trovavano nel corridoio del primo piano, di fronte agli uffici amministrativi.

Stamattina la scuola era invasa dal fuoco e la preside Stefania Scolaro ha deciso di sospendere le lezioni.

Sul posto, in questo momento insieme alla dirigente scolastica, ci sono i Carabinieri della Compagnia di Milazzo che stanno facendo un sopralluogo e visionando le telecamere di video sorveglianza. Ma anche i vigili del Fuoco che stanno verificando l’impianto elettrico della scuola. L’ipotesi è che sia stato danneggiato.

Il 31 ottobre scorso un incendio all’istituto Guttuso di Milazzo ha distrutto la tensostruttura della sezione “alberghiera” che si trova in via Risorgimento (ex Liceo Classico). I Carabinieri di Milazzo hanno subito ipotizzato una possibile intrusione notturna di persone nella scuola. E non è stata esclusa la pista dolosa.

