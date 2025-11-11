Incendio istituto Da Vinci, ferma condanna e solidarietà alla dirigente Scolaro da parte del sindaco

Ferma condanna e solidarietà alla dirigente scolastica Stefania Scolaro da parte del sindaco Pippo Midili dopo il danneggiamento subito dalla scuola a seguito dell’incursione notturna da parte di sconosciuti che una volta all’interno dell’istituto tecnico Da Vinci di via Col. Magistri hanno appiccato il fuoco a dei contenitori di carta che si trovavano al primo piano dell’edificio principale, nel corridoio, di fronte agli uffici amministrativi.

Per fortuna solo questa zona ha riportato danni. A scoprire l’accaduto questa mattina i collaboratori scolastici che oltre ad avvertire un forte odore di fumo che si era propagato in tutta la scuola hanno visto i muri anneriti.

La dirigente scolastica Stefania Scolaro ha allertato i Carabinieri disponendo la sospensione delle lezioni per la giornata odierna. I militari dell’Arma hanno già effettuato il primo sopralluogo e richiesto le registrazioni delle telecamere di video sorveglianza per fare chiarezza su quello che appare un gesto doloso.

Due settimane fa un episodio simile è avvenuto alla sezione Alberghiera dell’Istituto Guttuso. Anche in quel caso, ignoti si sono introdotti all’interno della tensostruttura installata nel cortile che viene utilizzata come deposito. I danni sono stati ingenti visto che le fiamme hanno danneggiato delle apparecchiature del valore di centinaia di migliaia di euro.

«Due episodi in pochi giorni provocano preoccupazione – afferma il sindaco – perché vanno a colpire le istituzioni scolastiche che hanno un ruolo fondamentale nell’educazione dei giovani. L’auspicio è che le forze dell’ordine possano identificare i responsabili di questi atti vandalici che non solo danneggiano il patrimonio comune, ma compromettono anche il diritto all’istruzione di tutti gli studenti».

