Incendio istituto Da Vinci, ferma condanna e solidarietà alla dirigente Scolaro da parte del sindaco 11 Novembre 2025 Ferma condanna e solidarietà alla dirigente scolastica Stefania Scolaro da parte del sindaco Pippo Midili dopo il danneggiamento subito dalla scuola a seguito dell’incursione notturna da parte di sconosciuti che una volta all’interno dell’istituto tecnico Da Vinci di via Col. Magistri hanno appiccato il fuoco a dei contenitori di carta che si trovavano al primo piano dell’edificio principale, nel corridoio, di fronte agli uffici amministrativi. Per fortuna solo questa zona ha riportato danni. A scoprire l’accaduto questa mattina i collaboratori scolastici che oltre ad avvertire un forte odore di fumo che si era propagato in tutta la scuola hanno visto i muri anneriti. La dirigente scolastica Stefania Scolaro ha allertato i Carabinieri disponendo la sospensione delle lezioni per la giornata odierna. I militari dell’Arma hanno già effettuato il primo sopralluogo e richiesto le registrazioni delle telecamere di video sorveglianza per fare chiarezza su quello che appare un gesto doloso. Due settimane fa un episodio simile è avvenuto alla sezione Alberghiera dell’Istituto Guttuso. Anche in quel caso, ignoti si sono introdotti all’interno della tensostruttura installata nel cortile che viene utilizzata come deposito. I danni sono stati ingenti visto che le fiamme hanno danneggiato delle apparecchiature del valore di centinaia di migliaia di euro. «Due episodi in pochi giorni provocano preoccupazione – afferma il sindaco – perché vanno a colpire le istituzioni scolastiche che hanno un ruolo fondamentale nell’educazione dei giovani. L’auspicio è che le forze dell’ordine possano identificare i responsabili di questi atti vandalici che non solo danneggiano il patrimonio comune, ma compromettono anche il diritto all’istruzione di tutti gli studenti». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.659 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT