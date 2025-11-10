Il futuro della Centrale Termoelettrica A2A al centro di un consiglio comunale straordinario ed aperto convocato dal preside del consiglio di San Filippo del Mela Gabriele Saporita per venerdì 14 novembre alle 18.45. Durante la seduta si discuterà di “cessazione dell’essenzialità – prospettive di riconversione industriale e tutela dei livelli occupazionali”.

Si va, infatti, verso la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) con produzione di biometano e compost.

Una soluzione che, però, non convince visto che andrebbe a indebolire l’indotto. In una situazione già critica visto che alcuni blocchi della centrale sono già stati fermati.

Al consiglio comunale sono stati invitati a partecipare i sindaci di Santa Lucia del Mela, Merì, Milazzo, Pace del Mela, Barcellona Pozzo di Gotto, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Torregrotta, Roccavaldina e Valdina. Ma anche tutti i deputati e senatori regionali e nazionali.

