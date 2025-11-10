Dopo avere ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Milazzo, Lorenzo Italiano ha cominciato ad incontrare i cittadini. Partendo dal Tono dove, sabato scorso, ha parlato della zona a traffico limitato, dello stadio di calcio Marco Salmeri e delle spiagge che interessano quel versante, esprimendo ed illustrando quale è il suo punto di vista su quelli che ha considerato temi fondamentali per il presente e per il futuro della città.

Dopo un accenno a quelli che lo accompagneranno in questa campagna elettorale, le liste “Insieme per Milazzo” e “Milazzo al centro”, ha rivolto un saluto ad Alessio Andaloro, Franco Cusumano e Giovanni Di Bella, oltre ovviamente a diversi altri amici, simpatizzanti ed aggregazioni, che – come ha detto – si stanno unendo alla sua coalizione.

Poi l’attacco al piano di utilizzo delle aree demaniali. «Un piano che – sostiene – va revisionato e rimodulato. Il Pudm annullato, infatti, adesso costringerà l’amministrazione mamertina a riprendere l’iter nella parte che prevede il passaggio in Consiglio comunale. E non sarà una formalità. Contesteremo la progettazione degli altri tre lidi che oltre a ridurre gli spazi esistenti comporteranno problemi alla viabilità. Noi – precisa – faremo la nostra battaglia con il sostegno dei cittadini del Tono»

Il candidato sindaco ha poi ricordato che l’amministrazione ha revocato la concessione che consentiva ai pescatori di sistemare le barche sulla spiaggia della Ngonia, trasferendoli a ridosso del torrente Mela a Bastione. Poi in conclusione un passaggio alla zona a traffico limitato.

