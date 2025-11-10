La docente milazzese lvana Bonaccorsi è stata nominata responsabile del Dipartimento Provinciale Università di Fratelli d’Italia. La nomina è arrivata dal presidente provinciale Giosuè Giardina.



«Sono sicuro – precisa – che l’esperienza e la preparazione della professoressa Bonaccorsi in questo ambito strategico per la crescita e lo sviluppo della nostra società, contribuiranno in modo decisivo a fare in modo che Fratelli d’Italia possa avere, attraverso figure prestigiose e qualificate, un ruolo sempre più attivo e attrattivo nell’ambito del complesso mondo accademico, snodo importante e decisivo per la formazione delle future generazioni».

IVANA BONACCORSI, docente dell’Università degli Studi di Messina, svolge attività didattica e di ricerca al Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (ChiBioFarAm), dove ricopre anche il ruolo di delegata per l’Orientamento universitario. È responsabile per l’Università di Messina del Piano di Orientamento e Tutorato Nazionale per le Scienze del Farmaco e partecipa attivamente a progetti di ricerca nazionali e internazionali nei settori delle scienze del farmaco, dell’alimentazione e dell’ambiente. E’, inoltre, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

«Accolgo questa nomina con orgoglio e senso di responsabilità — precisa — perché credo fortemente nel valore della formazione e nella missione culturale dell’università come motore di crescita per il nostro territorio.Ritengo cruciale il ruolo dell’università non solo per la crescita sociale ed economica della nostra provincia, ma anche per il contrasto all’esodo dei nostri giovani, che devono poter trovare nella loro terra opportunità concrete di realizzazione».

