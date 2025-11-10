Controlli Carabinieri Milazzo, tre denunce e tre giovani segnalati per uso di stupefacenti

Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un apposito piano di controlli e pattugliamenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, nonché prevenire e reprimere ogni forma di illegalità, verificando il rispetto del Codice della Strada, soprattutto in relazione alla da parte di soggetti in stato di alterazione psicofisica.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno contestato diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che arrecano pericolo alla circolazione, nonché all’incolumità di automobilisti e pedoni.

Difatti, tra i reati contestati, sono state deferite all’Autorità giudiziaria due persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcoolica, nonché una dopo aver assunto stupefacenti.

Inoltre, nell’ambito dei controlli connessi con gli stupefacenti, tre sono stati giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori, in quanto trovati in possesso di dosi detenute per uso personale, sequestrate dai militari e inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

