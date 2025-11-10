Redel Viola Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 68-74. Parziali 16-29 30-49 43-61. Sontuosa affermazione della Svincolati Milazzo che batte a domicilio la Viola Reggio Calabria al termine di una gara condotta sin dall’avvio. La formazione milazzese, che ha toccato anche il +24 sul finire della seconda frazione, si è presentata in terra calabra ancora priva di Giambò e con Maiorana e Lalic non al meglio ed in dubbio sino all’ultimo istante.

Si parte con un’avvio da favola dei ragazzi di coach Priulla, Rimsa realizza la prima tripla della serata mentre Fernandez per i locali risponde prontamente colpendo dalla distanza, parità dopo un minuto di gioco. I milazzesi hanno la mano calda e le triple consecutive di Bolletta, Lalic e Maiorana valgono il +10 a metà frazione. Coach Cadeo è costretto al timeout ed al rientro Fernandez porta i suoi sul – 7. Ma il festival delle triple in casa mamertina continua e cosi una nuova bomba di Lalic ed un gioco da tre punti di Rimsa lanciano Milazzo sul +13. La Viola ci prova ma i canestri di Marangon tengono avanti la Svincolati, al termine del primo quarto si è sul 16-29.

Nel secondo periodo Malual in evidenza porta i suoi sul +18, i reggini accusano il colpo ed i milazzesi ne approfittano. Maiorana e Rimsa vanno a segno per il +22, i calabresi perdono molti palloni ed a 3.48 dal riposo lungo si è sul 19-40. Il nutrito gruppo di tifosi della Svincolati al seguito incita ininterrottamente i suoi. Costa, nativo di Reggio, si erge a protagonista con tre triple consecutive per il massimo vantaggio ospite, +24. Laquintana prova a reagire, Reggio accorcia e dopo un canestro di Marini va al riposo lungo sul – 19, 30-49.

Al rientro i padroni di casa riducono il gap, ma una nuova realizzazione di Costa ed i canestri di Marangon, out per un po’ di minuti per un colpo subito, riportano la compagine milazzese sul +22 a 5’50 dalla terza sirena. Reggio non molla, il trio Laquintana- Zampa – Fernandez prova a caricarsi la squadra sulle spalle, – 16, ma un canestro di Marangon chiude il periodo sul 43-61.

In avvio dell’ultimo quarto la Viola parte bene, una bomba di Fernandez ed i canestri di Clark e Maresca valgono il – 13. Spada e Maiorana riportano avanti i biancoblù ma è il momento dei locali che producono il massimo sforzo. Clark e Fiusco spingono sull’acceleratore, la Svincolati non trova più la via del canestro e cosi la Redel Viola ci crede ed accorcia sul – 4, 63-67 a 3’35. Coach Priulla chiama sospensione spronando i suoi , al rientro Milazzo riattacca la spina e colpisce in sequenza con Costa, Malual e Rimsa, +8 a due minuti dalla sirena finale. La Viola tenta di rientrare in partita ma gli ospiti ben gestiscono i minuti finali ed al giungere dell’ultima sirena a festeggiare è la Svincolati Milazzo, +6 sul punteggio finale di 68-74.

Al termine grande gioia tra i milazzesi che vanno a festeggiare, il quarto successo consecutivo, sotto il settore ospiti insieme ai propri tifosi.

REDEL REGGIO CALABRIA: Fiusco 3 Ani Paulinus 4 Fernandez 14 Zampa 3 Viola ne Marini 6 Maresca 8 Clark 10 Laquintana 20 Zumbo ne Macrillanti ne. Allenatore coach Cadeo

SVINCOLATI MILAZZO: Maiorana 7 Malulal 10 Costa 14 Spada 2 La Bua ne Lalic 9 Bolletta 8 Rimsa 12 Alioto, Marangon 12. Allenatore coach Priulla

Arbitri: Greco – Catania

