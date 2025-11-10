Sabato 15 novembre 2025, alle 17,30, al Teatro Trifiletti di Milazzo verrà presentato, con il patrocinio del Comune di Milazzo, il libro: “Non è facile essere Craig Warwick” di Craig Warwick edito dalla Lombardo edizioni.

Dopo i saluti e l’intervento istituzionale del sindaco di Milazzo Pippo Midili si alterneranno per la presentazione l’autore Craig Warwick, l’editore Antonio Lombardo, Valentina Certo storica dell’arte, Maria Rosa Piraino insegnante. L’incontro verrà moderato dalla giornalista Maria Caterina Calogero.

Craig Warwick da tutti è conosciuto come L’UOMO CHE PARLA CON GLI ANGELI. Nato a Londra nel 1964, Craig Warwick è il sensitivo e autore del bestseller “Tutti quanti abbiamo un angelo“. In questo libro “Non è facile essere Craig Warwick” Craig ci accompagna nel suo viaggio personale e spirituale. Una vita segnata dal dono unico di vedere e comunicare con gli angeli. Con sincerità e intensità, condivide le gioie e i pesi di vivere tra due mondi: quello terreno e quello del paranormale.

Tra incontri celestiali ed esperienze inspiegabili, questo è un viaggio sulle montagne russe tra emozione, scoperta e meraviglia.

