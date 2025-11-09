Un traguardo prestigioso, che premia eccellenza e visione educativa. Stefania Scolaro, dirigente scolastica dell’Itet “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, è stata confermata dall’Assemblea Nazionale della Rete Dei Nautici, RE.NA per un altro triennio nel Consiglio Direttivo, un organismo composto da dodici membri e rappresenta settanta Istituti Nautici su tutto il territorio nazionale.

La dirigente Scolaro rinnova l’orientamento comune della Rete RE.NA per valorizzare il frutto di un percorso professionale costellato da innovazioni e qualità nella formazione marittima ; monitorare gli standard formativi degli istituti nautici; promuovere sinergie tra le scuole e valorizzare le eccellenze del settore, allo scopo migliorare la formazione tecnica e professionale in campo marittimo; sviluppare progetti comuni legati alla logistica, ai trasporti e alla navigazione rafforzando i percorsi di Formazione Lavoro.

La presenza della dirigente nel direttivo è segno di un apprezzamento personale, ma si configura anche come un segnale forte per tutto il territorio mamertino, dato che l’ITET “Leonardo da Vinci” rappresenta oggi un importante punto di riferimento nella formazione e nello sviluppo della cultura del mare. In un momento storico in cui la formazione tecnica e professionale assume un ruolo strategico per il futuro del Paese, la nomina della Dirigente Scolaro rappresenta un esempio virtuoso di come la Scuola possa essere motore di cambiamento, sviluppo e coesione.

«Sono molto felice di essere riconfermata nel Direttivo – sottolinea Stefania Scolaro – dedico questo importante riconoscimento a tutte le componenti dell’Istituto che ho l’onore di rappresentare, con le quali ho sempre lavorato condividendo l’impegno quotidiano del fare scuola di qualità per formare i professionisti del domani e creare sinergie tra scuola e mondo del lavoro».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin