Il sindaco Pippo Midili, viste le comunicazioni del Dipartimento regionale di Protezione Civile e le forti piogge che dalle 10 di questa mattina stanno interessando il territorio di Milazzo ha disposto l’attivato del Centro Operativo Comunale (Coc) al fine di gestire al meglio la situazione e coordinare le operazioni di emergenza.

Immediatamente è stato disposto un monitoraggio del territorio col supporto dei vigili urbani, degli operai, dei giardinieri e dei tecnici del Comune, per intervenire nei punti dove si registrano le maggiori criticità. Tra queste via Tonnara, via Rio Rosso e via Acqueviole e San Paolino in prossimità dell’ingresso dell’asse viario, mentre gli operai stanno cercando ove possibile di sistemare i tombini che sono saltati anche nel centro cittadino.

Chiusa la strada di accesso al quartiere San Paolino e l’ingresso all’asse viario, sempre di San Paolino.



Il dirigente del settore Beni culturali, Domenico Lombardo ha disposto anche la chiusura del Castello, di palazzo D’Amico e di tutti i siti culturali per motivi di sicurezza pubblica e privata incolumità.

«Il Coc è operativo – afferma il primo cittadino – e si sta occupando di monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo, garantire assistenza alla popolazione, gestire le emergenze sul territorio e coordinare gli interventi di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative. Il nostro obiettivo primario è garantire la sicurezza di tutti. Invito tutti a segnalare eventuali situazioni di emergenza o criticità e ricordo che il COC resterà operativo per tutto il tempo necessario.

Ovviamente raccomando ai cittadini la massima prudenza e di evitare di uscire da casa se non per improrogabili necessità».

