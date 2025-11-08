29 anni. 29 edizioni della Colletta alimentare che mobilita centinaia di volontari per un gesto di grande carità ed efficacia. In questi giorni le mail corrono online. Incontri serali. Telefonate. Accordi. C’è una grande mobilitazione. Una mobilitazione buona. Sta arrivando l’edizione numero 29 della Colletta alimentare. In programma sabato 15 novembre, a ridosso della Giornata Mondiale del Povero indetta da Papa Leone.

Già diversi sono i Centri Commerciali e i Supermercati della zona che hanno dato la propria adesione.

I volontari si stanno organizzando. Come sempre la partecipazione sarà nutrita: dalle Associazioni di Volontariato alle Parrocchie, dai Movimenti ai Club Service, dagli Bersaglieri ai Carabinieri in pensione e poi le Aziende del territorio e la Protezione Civile. Tra una settimana indosseranno la tradizionale pettorina arancione e si porranno davanti ai supermercati, porgeranno il sacchetto e chiederanno di acquistare un prodotto alimentare che poi verrà distribuito dal Banco Alimentare agli Enti Caritativi e quindi alle famiglie meno abbienti. Infatti, poi, ogni due-tre settimane i Volontari porteranno i pacchi alimentari con dentro pasta, riso, olio, alimenti per infanzia, latte etc.

Come sempre lo slogan è “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Non si tratta di un gesto filantropico ma caritativo, dove carità è avere cari gli altri, prenderseli a cuore.

A Milazzo e hinterland l’iniziativa sarà coordinato da Centro di Solidarietà di Milazzo, saranno coinvolti 18 Supermercati e più di 300 Volontari dagli Studenti delle medie superiori ai Pensionati. I prodotti raccolti saranno poi donati a circa 2.000 famiglie in stato di indigenza del Distretto socio-sanitario D27. In Italia saranno coinvolti oltre 12mila supermercati e più di 550mila volontari.

Da sempre, fin dalla sua primissima edizione è stato un gesto semplicissimo: invitare le persone a fare la spesa acquistando alcuni prodotti base da donare a chi fa fatica a comprare per sé e la propria famiglia anche alimenti semplici come pasta, riso o alimenti per l’infanzia.

