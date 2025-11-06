Si è spento a 46 anni dopo una lunga malattia Francesco Insolera. Milazzese conosciutissimo e persona particolarmente stimata in città. Sua mamma ex vigile urbano e suo padre ex funzionario del Comune di Milazzo. Genero di Enzo Paci.

Sportivo e amante della pesca, marito e padre esemplare era uno storico attivista del Movimento 5 Stelle a Milazzo. Si era candidato come consigliere alle ultime elezioni amministrative.

Da quando è stata diffusa la notizia della sua morte i social sono stati invasi da messaggi di amici e semplici conoscenti che hanno voluto ricordalo per il suo sorriso e il suo modo scherzoso di affrontare la vita.

«Sono profondamente addolorato – scrive Giovanni Utano – nell’ apprendere la notizia della morte di Francesco Insolera. Avevo avuto modo di conoscerlo sei anni fa quando eravamo in preparazione della campagna elettorale per le amministrative al Comune di Milazzo. Lui era in lista per consigliere comunale con il M5S. Da subito avevo apprezzato la sua giovialità, la sua voglia di fare e il suo modo di scherzare e stare nelle relazioni con gli altri. Ha avuto anni molto difficili e complicati e di grande sofferenza per la sua malattia. Che il buon Dio lo possa accogliere a braccia aperte e che possa finalmente riposare in Pace».

Cordoglio anche da parte del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle Milazzo. «Francesco – ricordano – è stato un punto di riferimento per il suo costante impegno, la sua disponibilità e la sua passione per la nostra comunità. La sua dedizione e il suo spirito costruttivo resteranno un esempio per tutti noi».

I funerali verranno celebrati sabato 8 novembre, alle 15, nella Chiesa del Sacro Cuore a Milazzo.

