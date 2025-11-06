Milazzo, lavoratrice “in prova” per 2 mesi e mai assunta. Maxisanzione per il titolare del negozio 6 Novembre 2025 Cronaca MESSINA. Nei giorni scorsi, i controlli del Contingente dell’Istituto Nazionale del Lavoro Sicilia operativo nella provincia di Messina hanno interessato, in particolare, i settori dell’edilizia e del commercio. Nel corso delle verifiche è stato appurato che in un negozio di Milazzo il datore di lavoro impiegava “in prova” da due mesi, senza regolare assunzione, l’unica dipendente in forza all’azienda. La lavoratrice, subito allontanata dal luogo di lavoro, dovrà essere regolarizzata. Il titolare dell’esercizio dovrà pagare la maxisanzione maggiorata. Ma non solo. In un cantiere edile a Sant’Agata di Militello, inoltre, gli ispettori hanno contestato all’impresa esecutrice dei lavori l’inadeguata recinzione di cantiere. Per la violazione è stata irrogata una sanzione di circa 3.000 euro. In un secondo cantiere, a Capo d’Orlando, è stata sanzionata l’impresa esecutrice dei lavori per l’assenza dei parapetti in alcuni punti dei balconi; anche in questo caso è stata irrogata una sanzione di circa 3.000 euro. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 13.413 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT