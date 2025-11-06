E’ stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale Commercialisti -Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Certiquality, ente di certificazione leader in Italia, per promuovere la formazione dei professionisti sui temi degli adeguati assetti della prevenzione della crisi d’impresa, in coerenza con lo Standard UNI/PdR 167:2025.

L’accordo punta a rafforzare la cultura della qualità e della governance responsabile nelle imprese del territorio, attraverso percorsi formativi qualificati. Il primo appuntamento sarà il Corso di Qualifica per Auditor, che si terrà il 28 novembre, 1 e 2 dicembre 2025 presso la Camera di Commercio di Messina, organizzato da ANC sezione di BarcellonaPozzo di Gotto in collaborazione con Certiquality.

Determinante il contributo di Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, promotrice della nuova cultura d’impresa basata suprevenzione, trasparenza e valorizzazione delle competenze professionali.

«La formazione è la chiave per rendere le imprese consapevoli e competitive – ha dichiarato la Caradonna – i commercialisti sono protagonisti nel costruireassetti adeguati che garantiscano stabilità e valore nel tempo».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente ANC di Barcellona Pozzo di Gotto Antonella Tavilla. «Con questo protocollo offriamo ai colleghi e alle imprese strumenti concreti percrescere in modo sostenibile. È un investimento sulla qualità e sulla continuitàaziendale, frutto di una sinergia virtuosa tra professionisti, territorio e innovazione».

La Mission di ANC Barcellona Pozzo di Gotto è quella di promuovere una cultura professionale, capace di coniugare etica, competenza e crescita economica. A soli 40 giorni dalla costituzione, la sezione è già iperattiva nel territorio, grazie a una squadra di colleghi motivati, uniti dalla volontà di crescere insieme e di rendere la professionesempre più vicina alle esigenze delle imprese e della comunità.

