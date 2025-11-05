Oltre il +15% di donne assunte, 210.000 euro destinati a bonus per la genitorialità e 677 giorni di permessi retribuiti concessi ai dipendenti per l’inserimento scolastico dei figli.
Sono alcuni dei risultati raggiunti negli ultimi quattro anni dal Gruppo Caronte & Tourist in tema di pari opportunità, inclusione e tutela della genitorialità, presentati giovedì mattina a Palermo nel corso della seconda riunione del Comitato Paritetico sulle Pari Opportunità, composta dalle rappresentanze del Gruppo e dai rappresentanti delle segreterie regionali  di CGIL, CISL, UIL e delle federazioni di categoria FILT, FIT e UilTrasporti.

L’incontro ha rappresentato un momento di rendicontazione e rilancio dell’accordo firmato tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, che nel 2020 avevano fissato tre obiettivi cardine da raggiungere: bonus una tantum per i dipendenti con figli iscritti ad asili nido; permessi retribuiti per l’inserimento scolastico; ilraggiungimento del +10% di assunzioni femminili.

Su quest’ultimo punto – specifica l’azienda – l’incremento del 15 % si traduce in una percentuale di donne di oltre il +40% nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato riferito al personale impiegato negli uffici, a fronte di percentuali più contenute nelle assunzioni a bordo, dove purtroppo la domanda non incontra ancora l’offerta, in particolare sullo Stretto.

Obiettivi non solo raggiunti, ma ampiamente superati – ha commentato Tiziano Minuti, HR Manager e Responsabile della Comunicazione del Gruppo in apertura dei lavori – Quando fu istituita, in pieno lockdown, questa commissione rappresentò un atto fortemente politico e simbolico a tutela della genitorialità e del ruolo delle donne nel mondo del lavoro. Da allora, l’azienda ha abbracciato una visione più ampia delle pari opportunità, che contempla ogni forma di diversità e si estende anche oltre i confini del contesto aziendale.”

Nel 2022 C&T è stata la prima società di navigazione certificata dal RINA per la parità e l’inclusione. Un impegno che si è confermato nel tempo e che ci ha permesso di conseguire nel dicembre 2024 l’ambiziosa certificazione Uni/PDR 125 per la gestione della parità di genere– ha detto Piera Calderone, Diversity & Disability Manager del Gruppo durante l’esposizione del report – Tra le azioni di cui andiamo più orgogliosi, l’assunzione a tempo indeterminato di due colleghi con neurodiversità, pienamente integrati nei gruppi di lavoro.

Il percorso di Caronte & Tourist include numerose iniziative dedicate alla crescita culturale e al benessere delle persone del Gruppo. Tra queste, l’istituzione nel 2022 della Consigliera di Fiducia, figura di riferimento che offre ascolto e supporto anche oltre l’ambito lavorativo, in situazioni di disagio, ingiustizia o violenza. Sono inoltre state introdotte policy innovative a tutela dei diritti, tra cui quella per la Diversità e l’Inclusione e la più recente per la carriera alias, affiancate da un articolato piano di formazione su questi argomenti, come quella sul linguaggio inclusivo, comunicazione non violenta e lingua dei segni italiana (LIS), accompagnata dall’apertura di uno sportello LIS dedicato ai clienti sordi.

Accanto alla formazione, non mancano attività di benessere e socialità aziendale, come il laboratorio teatrale e il nuovo corso di autodifesa per le dipendenti, avviato nell’ottobre 2025. L’azienda ha annunciato inoltre l’attivazione di una convenzione per il supporto psicologico dei dipendenti tramite incontri online con psicoterapeuti.

