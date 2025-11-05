In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, gli alunni delle classi seconde e terze a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado “Zirilli” hanno vissuto un’esperienza speciale all’interno della caserma della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo guidata dal Capitano Alberto Del Basso.

Ad accoglierli è stata la tenente Nikla Martellotta Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Milazzo che ha illustrato ai ragazzi le attività quotidiane dell’Arma e il prezioso servizio svolto sul territorio e ha poi spiegato il significato del 4 novembre ricordando l’importanza dell’Unità Nazionale e il ruolo delle Forze Armate nella tutela della sicurezza di tutti i cittadini.

All’evento ha preso parte anche il Procuratore Capo di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Verzera.

I ragazzi hanno visitato la sala operativa, osservato da vicino auto e moto di servizio, strumenti particolari utilizzati dai nuclei subacquei specializzati in attività di ricerca, recupero e soccorso in ambienti acquatici, ed hanno assistito infine ad una coinvolgente dimostrazione dell’unità cinofila, che ha suscitato grande entusiasmo.

Un’esperienza educativa ricca di emozioni, che ha permesso agli studenti di comprendere da vicino i valori di dedizione, coraggio e spirito di servizio che animano ogni giorno le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri.

«Un ringraziamento speciale va – precisa il dirigente scolastico Alessandro Greco – al Capitano Del Basso, alla Tenente Martellotta e a tutto il personale del Comando Compagnia di Milazzo per la calorosa accoglienza. Iniziative come queste fanno sentire la scuola vicina all’arma dei Carabinieri ed educa i ragazzi a conoscere i tanti militari che ogni giorno vigilano sulla nostra vita quotidianità».

