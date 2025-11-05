Caronte & Tourist Isole Minori, linea Napoli–Eolie: rinviata la sostituzione della nave Laurana 5 Novembre 2025 Brevi Caronte & Tourist Isole Minori ha comunicato il rinvio di una settimana della sostituzione della nave Laurana sulla linea Milazzo–Eolie–Napoli. Il cambio con la nave Pietro Novelli, inizialmente previsto per oggi, avverrà a partire da lunedì 10 novembre. La Pietro Novelli, unità di Classe A ma di dimensioni più adatte alle esigenze della bassa stagione, entrerà dunque in servizio con una settimana di ritardo rispetto al programma originario. «La decisione – spiega la compagnia in una nota – è stata presa a seguito dell’“eccezionale afflusso di passeggeri registrato durante le festività appena trascorse”. Nel frattempo, la Laurana continuerà a operare sulla tratta per un’ulteriore settimana, assicurando la capacità necessaria a far fronte alla domanda ancora elevata di questo periodo». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 474 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT