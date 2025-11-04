L’assessora ai servizi sociali Natascia Fazzeri ha incontrato all’istituto “Guttuso” le docenti (La Fauci, Trio e Lucà) referenti del progetto varato dall’amministrazione comunale in sinergia con la scuola diretta dalla preside Delfina Guidaldi, finalizzato ad arricchire lo spazio neutro comunale con dei pannelli realizzati dalle studentesse e dagli studenti.

Un ultimo momento di confronto dopo gli incontro dei mesi scorsi (col “Guttuso” l’interlocuzione è stata avviata lo scorso agosto) che ha portato a seguito della visione degli ultimi bozzetti a scegliere come tematica dei lavori il mare.

«Abbiamo scelto il tema del mare per una serie di ragioni – ha detto Fazzeri – innanzitutto perché immaginiamo che chi, non solo bambini ma anche persone fragili, debba entrare in quella stanza possa trovarsi in una sorta di acquario che come è noto spesso offre quella sensazione di serenità. E poi perché il mare caratterizza la nostra città non solo nel settore della storia ma anche dal punto di vista ambientale visto che Milazzo è sede dell’Area marina protetta. Altro aspetto importante è la scelta dei giovani del “Guttuso” orientata non solo a valorizzare le eccellenze ma anche a trasmettere il messaggio che siano i fratelli maggiori a prendere per mano i fratellini più piccoli, tendendo la mano per aiutare i più fragili»

