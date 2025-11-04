E’ in programma per venerdì 7 novembre alle 18,45 l’inaugurazione della nuova piazza San Papino, interessata da un significativo intervento di rigenerazione urbana per ridare all’intero quartiere un luogo di aggregazione totalmente rinnovato e sicuro.

«Ci eravamo impegnati a restituire ai cittadini una piazza totalmente rinnovata e degna di tal nome prima del “San Martino Fest” che aprirà i battenti giorno 8 – precisa il sindaco Pippo Midili – e sono contento che i tempi siano stati rispettati. Certo manca ancora qualcosina per il definitivo completamento, ma gli interventi principali sono stati realizzati. Adesso si lavorerà per migliorarla ulteriormente dal punto di vista estetico. Un progetto che ha portato anche alla implementazione della precedente superficie a verde, passata da circa 1000 mq. ad oltre 1500 (più del 50 per cento), alla riqualificazione dei rimanenti spazi con pavimentazione drenante in modo da garantire una ottimale gestione delle acque meteoriche e all’abbattimento delle barriere architettoniche».

Il processo di rigenerazione urbana della piazza era stato avviato qualche anno addietro con la riqualificazione del parco giochi inclusivo che è stato già inaugurato e presenta attrezzi utili a svolgere attività motoria all’aperto.

