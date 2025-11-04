Si è svolta questa mattina a piazza Roma la cerimonia di commemorazione del 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate organizzata dal Comune di Milazzo.

L’assessore Angelo Maimone, delegato dal sindaco Pippo Midili ha deposto una corona d’alloro, al monumento, in memoria di tutti i Caduti.

Ad accompagnarlo la dirigente del Commissariato di Polizia di Stato Lara La Rosa, il capitano Roberto Catalano, comandante della Compagnia della Guardia di Finanza, la tenente Nikla Martellotta, comandante del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei Carabinieri, rappresentanti della Capitaneria di porto e dei vigili urbani e delle associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Alla cerimonia hanno presenziato anche gli assessori Natascia Fazzeri, Francesco Coppolino e Roberto Mellina.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin