È morto all’età di 86 anni Antonio Franco Cassata. Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, si è spento oggi nel comune tirrenico dopo una lunga malattia.

La sua carriera comincia nel 1971, anno in cui Cassata venne nominato magistrato portando avanti il proprio servizio per 48 anni. Ricoprì il ruolo di consigliere d’Appello e consigliere di Cassazione.

Tra gli incarichi più importanti quello di Procuratore generale di Messina, un ruolo che Cassata ha ricoperto in varie occasioni e che è stato seguito da quello di sostituto procuratore sempre in Riva allo Stretto.

L’ex magistrato lasciò la magistratura nel 2013.

Cassata da allora si è sempre dedicato al suo museo etno-antropologico famosissimo in tutta la Sicilia.

